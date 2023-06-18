Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
18 Июня 2023, 01:15
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На фоне аномальной жары потребление электроэнергии в Узбекистане побило исторический рекорд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства энергетики Узбекистана, 16 июня в республике побит рекорд почасового и суточного потребления электроэнергии. В этот день потребление электроэнергии по республике составило 242,6 млн кВтч, что на 16,6% больше, чем в аналогичный период 2022 года.

«При этом почасовое потребление энергосистемы составило 11 301 МВт. Это на 500 МВт больше, чем абсолютный максимум, зафиксированный летом 2022 года», - сообщает Минэнерго.

В ведомстве добавили, что предыдущий максимум потребления электроэнергии в 239 млн кВтч был зафиксирован 27 июля 2022 года.


Энергетика   Узбекистан   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане
Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
ЧП в Атырау: на АНПЗ остановились установки переработки нефти, в городе нет света и воды
ЧП в Атырау: на АНПЗ остановились установки переработки нефти, в городе нет света и воды