Рекорд по количеству наград установили борцы Карагандинской области

28 Ноября 2022, 19:28

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Борцы Карагандинской области установили рекорд по количеству наград на международном фестивале и чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу. В копилке карагандинских спортсменов - 31 золотая, девять серебряных и пять бронзовых медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во Дворце спорта имени Н. Абдирова победителей и призеров состязаний, которые прошли в столице ОАЭ Абу-Даби, наградили благодарственными письмами от управления физической культуры и спорта.

«В истории Карагандинской области это первый случай, когда наши спортсмены выиграли сразу так много золотых медалей. Но и подготовка к соревнованиям была очень серьезная, ребята были настроены на победу. Участвовали борцы почти из всех стран мира. Бои шли на 11 коврах. Даже наши самые маленькие спортсмены провели минимум по 2–3 схватки», – сказал президент Федерации джиу-джитсу Карагандинской области Аян Шермагамбетов.

Самому младшему спортсмену, побывавшему на столь серьезных соревнованиях, всего 5 лет. Несмотря на юный возраст, Николай Шкуропат стал серебряным призером. Его сестра Варвара завоевала «золото», а брат Иоанн и сестра Матрона – «серебро». И родители не отстают. Глава семейства Вячеслав Шкуропат стал серебряным призером.

«Мы всей семьей увлечены джиу-джитсу. Началось все с Иоанна, потом понравилось мне. Это интересный и нетравмоопасный спорт. Можно сказать, всей нашей большой семье он запал в душу. Мама у нас чемпионка Азии по джиу-джитсу, в этот раз она не выступала. Есть еще младшая сестра, ей только 2 года. Подрастет – и тоже будет заниматься вместе с нами», – отметила Варвара.

Также в Карагандинской области появились первые черные пояса по бразильскому джиу-джитсу.

После завершения чемпионата мира профессор Виктор Мораес провел аттестацию карагандинских спортсменов и тренеров - Марата Кутжанова и Олжаса Нуртаканова. Борцы успешно сдали экзамен и стали обладателями высшего достижения в этом спортивном единоборстве.

«Три месяца шли тренировки с профессором из Бразилии Виктором Мораесом. И оценкой наших с Олжасом результатов стал черный пояс. Я тренирую с 2012 года. И теперь черный пояс дает мне возможность самостоятельно аттестовать учеников. Раньше же нужно было приглашать специалистов. Теперь у ребят будет больше мотивации и желания заниматься джиу-джитсу», – считает основатель клуба Mario Bros Марат Кутжанов.

За последние два года в Карагандинской области открыто 11 секций по джиу-джитсу.

На занятия ходят более тысячи человек всех возрастов.

«Для роста спортсменов, их развития проводятся многочисленные соревнования. Так, на декабрь запланировано уже несколько состязаний. 10–11 декабря взрослые спортсмены будут участвовать в Кубке на чемпионат РК, отбор на следующий год. Для детей 1–2 декабря состоится турнир в Алматы, а 3–4 декабря – в Астане. В конце января 2023 года пройдет ежегодный турнир в Караганде Karaganda BJJ Open», – заключил Аян Шермагамбетов.