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Рекорд по чтению эпоса «Манас» установили в Бишкеке
13 Ноября 2020 10:40
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БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Бишкеке установлен рекорд по продолжительности сказания эпоса «Манас». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.
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Манасчы Доолот Сыдыков без перерыва на протяжении 14 часов и 27 минут читал эпос «Манас». Он начал читать 12 ноября в 09:43 по местному времени и завершил в 00:17 13 ноября.
Отметим, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса, заявка была подана на 12-часовое непрерывное сказание.
Кыргызский эпос «Манас» внесли в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это решение было принято во время восьмого заседания межправительственного комитета ЮНЕСКО. Он также входит в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой эпос в мире.
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