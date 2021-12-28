Рекорд по числу заражений во Франции: ужесточаются меры против COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На фоне распространения штамма «омикрон» COVID-19 во Франции объявили дополнительные санитарные ограничения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как передает Международное французское радио , новые меры объявили в понедельник, 27 декабря, премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран после заседаний совета по санитарной безопасности и совета министров.

Во Франции наблюдается самый высокий уровень заболеваемости с начала пандемии, ситуация в больницах остается напряженной. 25 декабря, национальное агентство здравоохранения объявило, что за сутки в стране выявлено более 100 тысяч случаев заражения — наивысший показатель за все время эпидемии COVID-19.

Премьер Ж.Кастекс отметил, что вакцинация остается в центре стратегии властей по сдерживанию эпидемии коронавируса. Срок для ревакцинации решено снизить до трех месяцев после последней инъекции.

«Это означает, что отныне 45 миллионов наших сограждан охватываются кампанией ревакцинации. Половина из них — 22,5 миллиона — уже прошли ревакцинацию», — отметил министр здравоохранения Оливье Веран.

Проект специального закона ужесточает наказание за поддельные сертификаты вакцинации. Если инициативу одобрит парламент, норма вступит в силу в середине января 2022 года.

Начиная с 3 января решено расширить дистанционную работу. Предприятия обязаны будут отправлять на «удаленку» всех сотрудников, кто может работать из дома - на три-четыре дня в неделю.

На массовых мероприятиях в помещениях смогут присутствовать максимум две тысячи человек, на улице — максимум пять тысяч. Концерты, где зрители стоят, будут запрещены. В барах и кафе обслуживания обязательно только рассадка клиентов.

Запрещено будет потреблять еду и напитки во всех кинотеатрах, театрах, спортзалах, а также в общественном транспорте (в том числе дальнего следования).

Ношение масок, обязательное сейчас в помещениях, принимающих публику, станет обязательным на улице в центрах городов.

Министр здравоохранения Франции добавил, что «омикроном» заражаются люди, которые уже переболели COVID-19, в том числе в тяжелой форме. Вакцины менее эффективны в случае с «омикроном», чем в случае с «дельтой», но третья (бустерная) доза «повышает уровень защиты до более чем 90% от тяжелых форм» при «омикроне», отметил О.Веран.



