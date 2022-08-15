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Рекорд казахстанских школьников: 27 медалей завоевано на международных олимпиадах
15 Августа 2022 08:59

Рекорд казахстанских школьников: 27 медалей завоевано на международных олимпиадах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наши школьники завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая прошла в Индонезии. Об очередной победе казахстанских школьников на мировой арене сообщил в Facebook министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

Казахстан на престижной олимпиаде представляли 4 школьника. Все они заняли призовые места, соревнуясь с более чем 350 участниками из почти 90 стран мира.

Жамбыл Максотов из Уральска и Мухаммадариф Сахмолдин из Семея завоевали «серебро», Ван Ли и Таймас Корганбаев из Алматы - «бронзу».

Таким образом, в 2022 году казахстанские школьники завоевали рекордное количество медалей в самых престижных международных олимпиадах.

В копилке сборной Казахстана 27 медалей, из них 3 золотые, 15 серебряных и 9 бронзовых.

В этом году впервые благодаря поддержке Президента победители международных соревнований получат солидные денежные премии до 4,5 млн тенге и грант на обучение в вузе без сдачи ЕНТ.

Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov

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