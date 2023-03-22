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Рекорд Казахстана по приготовлению наурыз-коже установили в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Марта 2023, 18:39
Рекорд Казахстана по приготовлению наурыз-коже установили в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в дни празднования Наурыза установили рекорд по изготовлению главного блюда праздника – наурыз-коже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Сертификат, свидетельствующий об установлении рекорда Казахстана, выдали акимату Астаны и акимату района «Байконыр». Всего было изготовлено 2 100 литров наурыз-коже. Рекорд зафиксирован 22 марта 2023 года.

Чтобы сварить вкусный и полезный суп, ставший национальным достоянием, кулинарам потребовались ровно сутки, сотни килограммов пшеницы, риса и мяса. Готовым продуктом прохожих угощали в парке Ататюрка.

«Более двух тонн наурыз-коже – абсолютный рекорд. Ранее лучший показатель по приготовлению коже принадлежал туркестанцам. Два года назад они сварили 2 тысячи литров блюда. Сегодня этот рекорд официально обновлен», – сказал официальный представитель региональной Казахстанской книги рекордов Гиннеса Куандык Кудайбергенов.

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Кулинар Гульнара Жумабекова отметила, что наурыз-коже готовили в 10 казанах объемом от 60 до 150 литров. Затем их разлили в 20 бидонах, в которых поместилось по 95 литров блюда.

Напомним, в праздничные дни в парках и на площадях столицы проходят народные гуляния в честь Наурыза. На открытых площадках развернули выставочные юрты, посвященные великим деятелям истории. Здесь же организовали концерты с участием звезд казахстанской эстрады, артистов города и творческих коллективов.

Гостям праздника раздают бауырсаки, горячие блюда и главное угощение – наурыз-коже.

Также для создания праздничной атмосферы на открытом воздухе обустроили красочные фотозоны, алтыбакан. На отдельных спортивных площадках проводятся состязания по национальным видам спорта.


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