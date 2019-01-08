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Рекорд Гиннесса побили актюбинские врачи
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Комиссия Книги рекордов Гиннеса официально подтвердила рекорд актюбинских врачей по единовременному измерению артериального давления. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Долгожданное известие о том, что наш рекорд был официально подтвержден и внесен в Книгу рекордов Гиннеса, мы получили на днях. Мы рады и благодарим каждого врача, принявшего участие в акции», - отметил Асет Калиев.
Как известно, масштабная акция по измерению давления 4270 актюбинцев прошла в июле 2018 года. В течение часа 500 врачей измерили артериальное давление актюбинцев в возрасте 18-60 лет, ознакомили их с полученными данными и выдали им соответствующие рекомендации. В акции принял участие также аким области Бердыбек Сапарбаев.
Затем областное управление здравоохранения подало заявку о внесении данного события в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, ранее мировой рекорд по наибольшему числу измерений артериального давления в единицу времени принадлежал Индии: в 2015 году индийцы за час измерили давление 3 600 человек.
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