Рекорд Гиннесса по буксировке самолета установили узбекские атлеты

Узбекские атлеты установили рекорд Гиннесса, отбуксировав самолёт весом 13,5 т на 100 м за 46,7 секунд, передает корреспондент агентства Kazinform.

Guinness World Records сообщает, что рекорд был установлен 15 мая в аэропорту Ташкента в присутствии комиссара Книги рекордов Гиннесса Мбали Масечаба Нкоси.

Команда Федерации бодибилдинга и фитнеса Узбекистана установила мировой рекорд, отбуксировав лайнер Silk Avia ATR 72−600 весом 13,5 тонны на дистанцию 100 м за 46,7 секунды.

В команду вошли Бекзод Худойкулов, Шерзодбек Гайназаров, Фарход Дадамухамедов, Умид Хусанов, Бахшулла Сайфуллаев и Аброрбек Фозилов.

Рекорд был поставлен с первой попытки. Изначальным условием Guinness World Records было требование уложиться в 60 секунд. На предварительных тренировках атлеты демонстрировали различные результаты, однако 46,7 секунд, продемонстрированные 15 мая, стали лучшим итогом.