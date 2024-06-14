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    13:00, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Рекорд Гиннесса по буксировке самолета установили узбекские атлеты

    Рекорд Гиннесса по буксировке самолета установили узбекские атлеты
    Фото: Федерация бодибилдинга РУ

    Узбекские атлеты установили рекорд Гиннесса, отбуксировав самолёт весом 13,5 т на 100 м за 46,7 секунд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Guinness World Records сообщает, что рекорд был установлен 15 мая в аэропорту Ташкента в присутствии комиссара Книги рекордов Гиннесса Мбали Масечаба Нкоси.

    Команда Федерации бодибилдинга и фитнеса Узбекистана установила мировой рекорд, отбуксировав лайнер Silk Avia ATR 72−600 весом 13,5 тонны на дистанцию 100 м за 46,7 секунды.

    В команду вошли Бекзод Худойкулов, Шерзодбек Гайназаров, Фарход Дадамухамедов, Умид Хусанов, Бахшулла Сайфуллаев и Аброрбек Фозилов.

    Рекорд был поставлен с первой попытки. Изначальным условием Guinness World Records было требование уложиться в 60 секунд. На предварительных тренировках атлеты демонстрировали различные результаты, однако 46,7 секунд, продемонстрированные 15 мая, стали лучшим итогом.

    Теги:
    Спорт Рекорд В мире Узбекистан Книга Гиннесса Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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