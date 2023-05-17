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Рекорд Азии установил карагандинский парапловец

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Мая 2023, 19:52
Рекорд Азии установил карагандинский парапловец Фото: Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский спортсмен Сергей Кинах выиграл серебро на двух дистанциях в серии Кубка мира по параплаванию в Берлине (Германия). Более того, он установил рекорд Азии.

В международном первенстве приняли участие более 400 спортсменов из 50 стран.

От Карагандинской области в составе национальной сборной выступил парапловец Сергей Кинах. На двух дистанциях в своём классе SB9 он стал серебряным призером и установил рекорд Азии, проплыв 200 м брассом за 3.03.36 секунды.

Тренирует спортсмена Наталья Манохина.

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