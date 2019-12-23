Рекорд авиаперевозок: за 11 месяцев авиакомпании РК обеспечили перелет 7,9 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь – ноябрь текущего года воздушным транспортом РК было перевезено 7,9 млн человек — на 7,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (7,3 млн человек), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.

Это наибольшее число пассажиров за всю историю.

В целом в 2018 году авиакомпании перевезли 7,6 млн человек — на 2,6% больше, чем в предыдущем году.

Тем временем аэропорты Казахстана, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, за 10 месяцев текущего года обслужили 14,8 млн пассажиров. По итогам текущего года ожидается достижение показателя в 16 млн пассажиров.

По информации ведомства, в 2018 году отечественными аэропортами было обслужено 15 млн пассажиров: по внутренним рейсам — 9 млн, по международным — 6 млн человек.

Таким образом, по итогам 2019 года ожидается увеличение пассажиропотока на 6,6%. Ежегодное увеличение количества обслуженных пассажиров составляет около 10%. С учётом внедренного в 11 отечественных аэропортах режима «открытое небо» ожидается открытие новых рейсов авиакомпаниями LOT Polish Airlines (Польша), Air Asia (Малайзия), «Белавиа» (Беларусь), Jazeera Airways (Кувейт) и Salam Air (Оман).

С 2020 года открытие новых рейсов позволит продолжить поступательный рост пассажиропотока и сохранить положительную динамику развития.

Напомним, Казахстан с 1 ноября ввёл режим «открытого неба» на три года для иностранных авиаперевозчиков в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск и Семей, предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям 5-й степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

По данным Комитета гражданской авиации, внедрение режима «открытое небо» в Казахстане будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции, и в конечном счёте повлияет на снижение стоимости авиабилетов и повышение доступности воздушного транспорта для широких слоёв населения, а также развитие туризма и увеличение транспортной доступности Международного финансового центра «Астана».

В текущем году, с ростом пассажиропотока, наблюдается значительное повышение доходов предприятий воздушного транспорта: за январь–ноябрь доходы авиаперевозчиков увеличились на 16,4% и составили 369,2 млрд тг. Для сравнения: по итогам аналогичного периода прошлого года доходы достигли 317,1 млрд тг, при росте на 16,6%. 97,9% всех доходов приходится на перевозку пассажиров, сумма в сегменте составила 361,2 млрд тг. Доходы от перевозки грузов и багажа, в свою очередь, составили 7,9 млрд тг, или 2,1% от общей суммы.