РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:37, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Рекорд 1952 года побила температура воздуха в Петропавловске

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сегодняшняя жара в Петропавловске побила температурный рекорд, продержавшийся 71 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина сообщила нашему агентству, что сегодня столбик термометра в Петропавловске поднялся до 36,3 градусов.

    «2-го июня побили температурный рекорд, который держался с 1952-го года. Тогда в Петропавловске зафиксировали температуру 35,9 градусов. Сегодня воздух прогрелся до 36,3 градусов. Завтра тоже ждем температурных рекордов», - отметила Левина.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в Петропавловске ожидается 36-38 градусов, по области – до 41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В регионе из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Погода
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Тяжелоатлеты выходят на помост Азиады: руководство федерации провело ряд переговоров
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!