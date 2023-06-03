Рекорд 1952 года побила температура воздуха в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сегодняшняя жара в Петропавловске побила температурный рекорд, продержавшийся 71 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина сообщила нашему агентству, что сегодня столбик термометра в Петропавловске поднялся до 36,3 градусов.

«2-го июня побили температурный рекорд, который держался с 1952-го года. Тогда в Петропавловске зафиксировали температуру 35,9 градусов. Сегодня воздух прогрелся до 36,3 градусов. Завтра тоже ждем температурных рекордов», - отметила Левина.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в Петропавловске ожидается 36-38 градусов, по области – до 41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В регионе из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение.