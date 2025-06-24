Реконструкцию насосной станции в Петропавловске профинансировала Группа KAZ Minerals

Насосную станцию в Петропавловске ввели в эксплуатацию в 1974-м году. За это время капитальный ремонт здесь не проводился. События весны 2024-го года, когда город оказался обезвоженным из-за подтопления станции, показали, что необходима срочная ее реконструкция. На помощь пришла Группа KAZ Minerals.

- Был подписан меморандум между акиматом СКО и Группой KAZ Minerals. Сегодня можно уверенно сказать, что Петропавловск обеспечен бесперебойным водоснабжением. Самой станции не грозит подтопление, - отметил Ермек Тушанов, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Северо-Казахстанской области.

Фото: KAZ Minerals

Общая стоимость проекта составила 3,2 млрд тенге. За год подрядчик ТОО «Stonehenge Construction» проделал колоссальную работу.

- Проект был сложным. Станция первого подъема – это действующее предприятие, в город должна была постоянно поступать вода. Работы не останавливали ни на один день даже во время паводка. Проект модернизации реализовали в рекордные сроки. Все оборудование полностью заменили. На смену устаревшим насосам пришли современные и энергоэффективные агрегаты фирмы Grundfos (Дания). Главное их преимущество — высокая степень защиты. Они способны работать даже в случае полного затопления. Заменили и систему энергоснабжения станции. Комплексную трансформаторную подстанцию и все ключевые энергетические элементы подняли на высоту 3,5 метра. Кроме того, новая насосная станция теперь может функционировать в полностью автоматическом режиме, - прокомментировал Тимур Жабайканов, менеджер по строительству ТОО «Stonehenge Construction».

Фото: KAZ Minerals

Стратегически важный объект обеспечивает водой 96 тыс. абонентов, из них 93 тыс. – физические лица.

- Реконструкция очень важна для станции. В прошлом года, когда объект был затоплен и город остался без воды, пришлось срочно искать альтернативные источники водоснабжения. И 24 дня станция не работала. Теперь минимизированы риски подтопления. Надеюсь, оборудование будет долго служить, - сказал Женис Султанов, генеральный директор ТОО «Кызылжар су».

Фото: KAZ Minerals

Кроме того, вокруг станции возвели дамбу высотой 4,5 метра и протяженностью 600 метров.

Помимо финансирования реконструкции насосной станции Группа KAZ Minerals поддержала и пострадавшие от паводка семьи. Компания приобрела 564 квартиры, профинансировала строительство 80 домов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 420 домам в микрорайоне «Бiрлiк» в Петропавловске.