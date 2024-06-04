Реконструкцию аэропорта начали в Балхаше

В аэропорту города Балхаша проводится реконструкция рулежной дорожки и перрона. Общая стоимость проекта составит 3,8 миллиарда тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

По информации ведомства, генеральный подрядчик ТОО «КАЗАХДОРСТРОЙ» провел мобилизацию ресурсов, задействовал значительное количество спецтехники, инженерно-технического персонала и приступил к строительно-монтажным работам.

Сейчас завершается фрезерование асфальтобетонных покрытий (98%), проводится разбор основания рулежной дорожки (40%) и подготовка земляного полотна. Согласно плану производства работ, монтаж бетонного покрытия предусмотрен на 15 июня текущего года.

- В последующем запланирован капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта. Ожидается, что модернизация инфраструктуры аэропорта позволит создать новые возможности для развития города и туристического региона, - отметили в Минтранспорта.

Аэропорт города Балхаша построен в 1967 году, в последний раз ремонт проводился в 2007 году.