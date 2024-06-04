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    10:30, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Реконструкцию аэропорта начали в Балхаше

    Реконструкцию аэропорта начали в Балхаше
    Фото: Минтранспорта РК

    В аэропорту города Балхаша проводится реконструкция рулежной дорожки и перрона. Общая стоимость проекта составит 3,8 миллиарда тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

    По информации ведомства, генеральный подрядчик ТОО «КАЗАХДОРСТРОЙ» провел мобилизацию ресурсов, задействовал значительное количество спецтехники, инженерно-технического персонала и приступил к строительно-монтажным работам.

    Сейчас завершается фрезерование асфальтобетонных покрытий (98%), проводится разбор основания рулежной дорожки (40%) и подготовка земляного полотна. Согласно плану производства работ, монтаж бетонного покрытия предусмотрен на 15 июня текущего года.

    - В последующем запланирован капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта. Ожидается, что модернизация инфраструктуры аэропорта позволит создать новые возможности для развития города и туристического региона, - отметили в Минтранспорта.

    Аэропорт города Балхаша построен в 1967 году, в последний раз ремонт проводился в 2007 году.

    Теги:
    Ремонт Регионы Транспорт Карагандинская область Аэропорт
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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