Реконструкцию каких тепловых сетей проводят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реконструкция каких тепловых сетей проводится сейчас? Для чего необходима система оперативного дистанционного контроля? Об этом в ходе пресс-тура рассказал заместитель правления АО «Астана-Теплотранзит» Багдат Азбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По плану реконструкцию первым объектом проходил объект с учетом проектирования теплотрассы по улице Куйши Дины. Участок сложный, находится внутри домовых площадок, вдоль школ. На сегодняшний день работы закончены более чем на 90 %. Сейчас проходят работы в части прирезок, а также по благоустройству. Сейчас после окончания реконструкции трубопровод перевели на пенополиэтиленовое устройство. Уложены в земле, эффект значительный. Повысилась надежность в части эксплуатации, по снижению потерь. Также трубопровод оснащен системой ОДК – оперативный дистанционный контроль. Это необходимо в части выявления аварийных ситуаций, влажных поверхностей изоляции. Система дистанционного контроля для этого и предназначена. По всем участкам, по всем реконструированным зонам все трубы переведены в ППУ (пенополиэтиленовое устройство). А также все составляющие элементы: шары, арматура, отводы также укомплектованы в системе ППУ», - отметил Ержан Куматаев.

Второй участок – реконструкция теплотрассы Газовик, микрорайон Акбулак.

«Охватывает три дома. Расстояние по трассе составляет 1778 метров. Проведены аналогичные работы. С возвышки перевели на пенополиэтиленовое устройство. Работа завершена на 80%. Продолжается работа по второму этапу в части реконструкции трубы. Также параллельно ведутся работы по благоустройству. Данный участок был аварийным. Трубы были построены 15 -10 лет назад КСК. Год назад произошла крупная авария. По этому участку провели воздушные теплотрассы вдоль домов. Аварийные сети были в очень плачевном состоянии. Сейчас работа успешно завершается»,- добавил он.