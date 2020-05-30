Реконструкцию каких автодорог завершат в этом году в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Бериком Камалиевым был совершен рабочий выезд для ознакомления с ходом реконструкции автомобильных дорог «Темиртау-Караганда», «Северо-Восточный обход Караганды» и «Караганда-Балхаш», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Берик Камалиев посетил участки реконструируемых объектов региона, где были проведены рабочие совещания с участием представителей карагандинского филиала АО «НК «Казавтожол», подрядных и субподрядных организаций.

Вице-министром были даны поручения обеспечить открытие движения на участках дорог в этом году, с указанием точных сроков начала работ по устройству асфальтного покрытия на проектах.

Стоит отметить, что автодорога «Караганда-Балхаш» протяженностью 363 км пройдет в обход населенных пунктов области: Курминка, Акчатау, Аксу-Аюлы и города Балхаш. Строительство ведут компании «CCITICCinstructionCo.Ltd и «КазГерСтрой». Контроль за качеством производимых работ осуществляют ТОО «Жол-ЖобаKZ»,«АрсНабиК» и «СтройСервисГарант».

Согласно проекту, после реконструкции автомобильная дорога будет соответствовать I технической категории с 4-мя полосами для движения транспорта. В этом году здесь откроют движение по нижнему слою покрытия. Полностью реконструкцию трассы планируется завершить в 2022 году. Проекты «Темиртау-Караганда» и «Серверо-Восточный обход г.Караганда» будут закончены в этом году.