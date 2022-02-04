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Реконструкцию автодороги Атырау-Астрахань завершат в следующем году - МИИР

4 Февраля 2022 09:32
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Реконструкцию автодороги Атырау-Астрахань завершат в следующем году - МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автора проекта реконструкции дороги Атырау-Астрахань, допустившего ошибку, из-за которой произошла серьезная задержка строительных работ, привлекли к ответственности. Об этом на общественном обсуждении вопросов строительства автодорог западных регионов Казахстана сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Депутат Сената Парламента РК Гумар Дюсембаев в ходе встречи на площадке СЦК при Президенте РК поднял вопрос о причинах задержки строительства автодороги Атырау-Астрахань и возможности новых задержек из-за удорожания строительных материалов.

Отвечая на вопрос, глава МИИР РК отметил, что стоимость реконструкции автодороги общей протяженностью 277 км, составляет 87,4 млрд тенге. С 2019 по 2021 год проведена реконструкция первого этапа протяженностью 60 км от границы с РФ до поселка Ганюшкино. На работы было затрачено 22 млрд тг. Сейчас движение на участке с новым покрытием открыто.

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#Атырауская область   #Дороги   #МИИР РК  
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