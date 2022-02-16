Реконструкцию акимата Алматинской области завершат во втором квартале

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Реконструкцию здания акимата Алматинской области планируется завершить во втором квартале этого года. АО «КазНИИСА» выдало заключение технического обследования здания, которое предусматривает усиление всех несущих конструкций. При этом сноса или строительства нового здания не требуется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

По данным областного управления строительства, ведется разработка проектно-сметной документации. Согласно предварительному сметному расчету по укрупненным сметным нормам стоимость строительно-монтажных работ составляет 4,3 млрд тенге. В эту стоимость в соответствии с заключением АО «КазНИИСА», кроме ремонтно-восстановительных работ, входит усиление всех несущих конструкций. Все проектные решения будут приниматься с учетом действующих нормативных документов, которые изменились с момента ввода в эксплуатацию здания. Это нормативные требования по санитарным нормам, пожарной безопасности и сейсмостойкости. Таким образом, обеспечивается продление технического ресурса объекта и нет необходимости в сносе и строительстве нового здания, что было бы экономически нецелесообразно.

«После завершения разработки проектно-сметная документация будет направлена на госэкпертизу. В настоящее время на объекте ведется разборка поврежденных конструкций и проведение необходимых подготовительных работ. Реконструкцию здания акимата Алматинской области планируется завершить во ІІ квартале текущего года», - заключили в областном управлении строительства.