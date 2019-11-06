Реконструкция жилого комплекса «Орбита» начнется в мае - акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реконструкция фасада жилого комплекса «Орбита», в котором перекосило балкон, начнется в мае следующего года. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что в одной из многоэтажек в столице треснул пол и «повело» балкон.

«На сегодняшний все неотложные меры принимаются. Выделены средства, техобследование сделано, проект разрабатывается. Буквально в мае месяце начнется реконструкция всего фасада полностью, и по облицовке самого здания, и по балконной части. Полностью будет реконструировано», - сказал Алтынбек Кайсагалиев журналистам в кулуарах пресс-конференции в СЦК

Он отметил, что средства на эти цели предусматриваются на следующий год и постановление акима имеется.

«Распоряжение подписано. Мы решаем этот вопрос. Решение не было принято вчера или неделю назад, когда это вышло в СМИ. Решение было принято ранее, когда аким посетил данный объект. Вы знаете, что с момента назначения Алтай Сейдирович (Кульгинов - прим. автора) объезжает все проблемные объекты. Он тогда уже принял решение, и было дано поручение выделить средства. Процедуру через маслихат провели. Согласно распоряжению работы начаты, в мае полноценно начнутся строительно-монтажные работы. Мы не сидим в стороне», - высказался замакима.

Сегодня в этом доме проживают 340 семей. Сейчас, по словам Алтынбека Кайсагалиева, идет проверка балкона.

Напомним, ранее в акимате рассказали, что застройщики заселили людей в жилой комплекс незаконно. Кроме того, сообщалось, что в рамках плана мероприятий чрезвычайного резерва акимат выделил 23 миллиона тенге на оформление технической документации.