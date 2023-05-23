Реконструкция трассы Актобе-Кандыагаш ведется в круглосуточном режиме

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в ускоренном темпе ведется реконструкция трассы республиканского значения Актобе-Кандыагаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова реконструкция трассы республиканского значения «Актобе-Кандыагаш» ведется в круглосуточном режиме. Проектом предусмотрено расширение дороги до 4 полос, строительство мостов, скотопрогонов и путепровода через железную дорогу», - сообщили в пресс-службе акимата.

На участке с 11 по 52 километр строительно-монтажные работы проводит компания ТОО «Сине Мидас Строй». Ремонт идет активными темпами. В настоящее время на 26 километрах уложено два слоя асфальтового покрытия, на оставшихся 15 километрах сейчас укладывают нижний слой. Задействовано более 310 рабочих и порядка 170 единиц техники.

Как известно, ремонт автодороги Актобе-Кандыагаш, начатый в 2021 году, планируют завершить до конца этого года.

Реконструкция дороги Актобе-Кандыагаш идет с 11 по 100 километр. 77,8 километра - это дороги первой категории, 18,2 километра - второй категории, куда входит объездная дорога вокруг города Кандыагаша. Общая длина реконструируемой дороги - 96 километров.

Всего в Актюбинской области насчитывается 6300 километров автодорог, в том числе 1869 километров дорог республиканского значения и 4440 километров дорог местного значения.