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    12:02, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Реконструкция тепловых сетей начнётся в Балхаше

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше заменят более пяти километров тепловых сетей. Часть денег на реализацию проекта реконструкции выделены республиканским бюджетом. Проектно-сметная документация уже готова. Недавно завершены конкурсные процедуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впервые за 50 лет в Балхаше мы начнём реконструкцию тепловых сетей. Они были введены в эксплуатацию в 1961–1962 годах. Из-за ветхости труб в течение отопительного сезона происходило более 300 различных аварий. Большая изношенность влекла за собой высокий уровень тепловых потерь. Около 20% жителей не получали качественного тепла и испытывали проблемы с горячим водоснабжением», – отметили в акимате Балхаша.

    Работы начнутся с замены магистрального трубопровода на улице Желтоксан – между улицами Алимжанова и Абугалиева. Наряду с заменой трубопровода будет произведено расширение диаметра труб с 630 мм до 720 мм.

    Участок для начала реконструкции выбран не случайно. Именно здесь уже в следующем году будут идти работы по благоустройству городской набережной. Этот проект ранее был презентован горожанам и сейчас доступен в открытых источниках.


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