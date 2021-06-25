Реконструкция тепловых сетей начнётся в Балхаше
«Впервые за 50 лет в Балхаше мы начнём реконструкцию тепловых сетей. Они были введены в эксплуатацию в 1961–1962 годах. Из-за ветхости труб в течение отопительного сезона происходило более 300 различных аварий. Большая изношенность влекла за собой высокий уровень тепловых потерь. Около 20% жителей не получали качественного тепла и испытывали проблемы с горячим водоснабжением», – отметили в акимате Балхаша.
Работы начнутся с замены магистрального трубопровода на улице Желтоксан – между улицами Алимжанова и Абугалиева. Наряду с заменой трубопровода будет произведено расширение диаметра труб с 630 мм до 720 мм.
Участок для начала реконструкции выбран не случайно. Именно здесь уже в следующем году будут идти работы по благоустройству городской набережной. Этот проект ранее был презентован горожанам и сейчас доступен в открытых источниках.