Реконструкция тепломагистралей в столице будет завершена до 1 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реконструкция тепломагистралей в столице будет завершена до 1 октября текущего года. Об этом в интервью журналистам заявил заместитель руководителя АО «Астана-Теплотранзит» Курмангазы Нугыманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня для журналистов и представителей общественности в столице был организован пресс-тур, в ходе которого были посещены объекты, где производится работа по реконструкции тепловых сетей. Одним из таких объектов стала тепломагистраль по улице Жубанова.

«Здесь идет серьезная реконструкция тепловой магистрали, она полностью устарела. Благодаря этой работе жители, потребители, бизнес будут чувствовать себя комфортно ближайшие 30 лет, это гарантия нашего предприятия», - сказал Курмангазы Нугыманов.

По его словам, эта тепломагистраль охватывает весь восточный район города |Нур-Султан.

«Здесь и школы, и жилье, и бизнес. Сюда средства выделяются по инвестиционной программе. На этот объект было выделено 300 млн тенге. Эта магистраль обеспечивает теплом 70% жителей старой части города. До 1 октября мы окончим все работы, мы начали работать еще в мае. Протяженность тепломагистрали - 600 метров», - пояснил Курмангазы Нугыманов.

Было отмечено, что в ходе реконструкции используются только материалы казахстанского производства.

«По городу в целом реконструируется 12 объектов, ремонтные работы ведутся, до первого октября мы полностью их завершим. Эти объекты расположены в столичных районах «Сарыарка», «Алматы», «Байконур». На эти цели направлено 1 млрд 400 тыс тенге», - добавил Курмангазы Нугыманов.