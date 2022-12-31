Реконструкция системы водоснабжения в Мендыкаринском районе ведется пять лет и не завершена

31 Декабря 2022, 03:33

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Стартовавшая в 2017 году реконструкция системы водоснабжения в Мендыкаринском районе не завершена по сей день. Антикоррупционная служба по Костанайской области взяла на контроль проблемный проект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2017 году в Мендыкаринском районе стартовала реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское. Отделом архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района и подрядной организацией заключены договоры на сумму порядка 2 млрд тенге.

«Однако на сегодняшний день объект не завершен. Причиной послужили задержки с началом строительно-монтажных работ, некачественное их выполнение подрядчиком. В свою очередь, местным акиматом постоянно продлевались сроки выполнения работ. В итоге пришлось обращаться в суд о признании компании недобросовестной. Подрядчик, в свою очередь, так и не завершив объект, объявил себя банкротом», - рассказали в Антикоре.

Ведомство провело мониторинг и анализ, итоги которых указывают на наличие целого ряда коррупционных рисков. Проблему мендыкаринцев вынесли на комиссии по противодействию коррупции акимата области и Общественные советы.

«Вместе с тем, в целях установления фактического объема выполненных работ Антикором инициирована проверка ответственных госорганов с привлечением узкопрофильных специалистов, зарегистрировано досудебное расследование в отношении ответственных за реализацию проекта», - пояснили в Антикоре.

Руководитель Антикоррупционной службы по Костанайской области Бауыржан Узынжас в рамках мониторинга проблемных объектов накануне побывал на строительных площадках Мендыкаринского района.

По словам местных властей, недобросовестные подрядчики отстранены, и строительно-монтажные работы на указанном объекте ими уже не проводятся. На сегодняшний день все ранее выявленные недостатки устранены, а в начале следующего года жители сел получат долгожданную питьевую воду.

Теперь Антикоррупционная служба, чтобы более не допускать фактов нарушения сроков строительства объекта, будет сопровождать выполнение работ вплоть до ввода в эксплуатацию.