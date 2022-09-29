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    14:31, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Реконструкция кости таза с помощью 3D-технологии впервые проведена в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Впервые в Казахстане онкохирургами проведена операция по реконструкции кости таза с помощью 3D-технологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Уникальная операция проведена на базе Центра опухолей костей, мягких тканей и меланом Казахского НИИ онкологии и радиологии.

    Пациент – 23-летний молодой человек, которому был поставлен диагноз «ходросаркома».

    «Пациент был проконсультирован в КазНИИОиР междисциплинарной бригадой врачей, с такой патологией в нашем Центре опухолей костей, мягких тканей и меланом сталкивались и ранее. Раньше в таких случаях хирургам приходилось удалять пораженный участок костей таза. Это нарушает целостность тазового кольца, что приводит к нарушению походки, искривлению позвоночника. Учитывая молодой возраст пациента, хирурги Центра поставили перед собой цель не только удалить опухоль, но и сохранить качество жизни больного», - рассказал онкохирург, руководитель центра опухолей костей, мягких тканей и меланом КазНИИОиР Гани Серикбаев.

    Для реализации данного проекта был заключен долгосрочный меморандум с китайской компанией Coln3d. В Гонконг были отправлены данные компьютерной томограммы пациента, путем 3D-принтирования из кобальт-хромового сплава был изготовлен специальный протез.

    В сентябре 2022 года в КазНИИОиР пациенту было удалено крыло подвздошной кости, а также мягкие ткани, пораженные опухолью.

    Далее онкохирурги для восстановления тазового кольца провели реконструкция костей таза индивидуальным эндопротезом, созданным по 3D-технологии.

    Послеоперационный период проходит без осложнений, пациент активизирован на пятые сутки после операции.


    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение Технологии
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