Реконструкция кости таза с помощью 3D-технологии впервые проведена в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Впервые в Казахстане онкохирургами проведена операция по реконструкции кости таза с помощью 3D-технологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Уникальная операция проведена на базе Центра опухолей костей, мягких тканей и меланом Казахского НИИ онкологии и радиологии.

Пациент – 23-летний молодой человек, которому был поставлен диагноз «ходросаркома».

«Пациент был проконсультирован в КазНИИОиР междисциплинарной бригадой врачей, с такой патологией в нашем Центре опухолей костей, мягких тканей и меланом сталкивались и ранее. Раньше в таких случаях хирургам приходилось удалять пораженный участок костей таза. Это нарушает целостность тазового кольца, что приводит к нарушению походки, искривлению позвоночника. Учитывая молодой возраст пациента, хирурги Центра поставили перед собой цель не только удалить опухоль, но и сохранить качество жизни больного», - рассказал онкохирург, руководитель центра опухолей костей, мягких тканей и меланом КазНИИОиР Гани Серикбаев.

Для реализации данного проекта был заключен долгосрочный меморандум с китайской компанией Coln3d. В Гонконг были отправлены данные компьютерной томограммы пациента, путем 3D-принтирования из кобальт-хромового сплава был изготовлен специальный протез.

В сентябре 2022 года в КазНИИОиР пациенту было удалено крыло подвздошной кости, а также мягкие ткани, пораженные опухолью.

Далее онкохирурги для восстановления тазового кольца провели реконструкция костей таза индивидуальным эндопротезом, созданным по 3D-технологии.

Послеоперационный период проходит без осложнений, пациент активизирован на пятые сутки после операции.