Реконструкция канализационного дюкера через реку Иртыш завершается в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее завершается реконструкция канализационного дюкера через реку Иртыш, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

Заместитель акима города Николай Ушаков сообщил, что реконструкция дюкера (трубопровода, проходящего по дну реки) началось в 2019 году. Проект оценивается в сумму более 1 миллиарда тенге и был разделен два этапа. В прошлом году по дну реки была проложена одна нитка, общая протяженность трубопровода составила 800 метров.

«В этом году мы завершили работы по проточной части. На прошлой неделе также завершили по прокладке трубопровода по основному дну русла Иртыша. На сегодняшний день остались работы в основной части. Поэтому данные работы мы планируем завершить в конце октября, а в начале ноября будет сдача проекта», - отметил Н. Ушаков.

Напомним, что канализационный дюкер, транспортировавший отходы жизнедеятельности с правого берега на переработку и проходивший по дну реки Иртыш, долгое время находился в аварийном состоянии.