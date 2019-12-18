Реконструкция Цитадели в старом городище на контроле акима Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня аким Шымкента Ерлан Айтаханов побывал на раскопках Цитадели старого городища, ознакомился с ходом строительства и реконструкции. При встрече со строителями глава города напомнил о том, что все работы необходимо завершить здесь в 2020 году, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом Е.Айтаханов обратил внимание археологов и строителей на сохранение исторических объектов старого городища.





Отметим, что восстановительные работы на старом городище, которое свидетельствует о 2200 летней истории Шымкента, проводит компания «Каржан Тау». Археологическими раскопками на Цитадели занимаются порядка ста специалистов. Руководитель подрядной организации Алихан Батырханулы подчеркнул, что все работы по подготовке к празднованию 2200-летия Шымкента, которое по времени совпадает с мероприятиями культурной столицы СНГ, коей объявлен город, ведутся по графику и заверил, что будут приложены все усилия, чтобы завершить работы в срок.





«Сегодня на строительных работах Цитадели на площади ,03 га занято более 120 человек. Они, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не жалеют сил, чтобы вовремя завершить все работы. Наша главная цель – качество работ, поэтому здесь работают только лучшие специалисты компании», - заверил А.Батырханулы.





















Автор: Айнур Акбаева