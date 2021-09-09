Реконструкция автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск завершится в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году будет завершена реконструкция участка автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск международного транзитного коридора. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам года планируем завершить основные работы по реконструкции участка Талдыкорган - Усть-Каменогорск (768 км) международного транзитного коридора, связывающего среднеазиатские республики с Восточной сибирью Российской Федерации, а также южные регионы Казахстана с восточным», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Также, по словам вице-министра, ведется реконструкция автодороги Ушарал - Достык (180 км). В текущем году планируется открыть движение и полностью завершить работы в следующем году.

«Данные автодороги имеют огромное значение для развития туристического кластера озера Алаколь», - подчеркнул Берик Камалиев.

Ранее он сообщил, ремонт каких участков автомобильных дорог будет завершен в 2021 году.

«В текущем году дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети 5 тыс. км, в том числе реконструкцией 3,6 тыс. км и ремонтом 1,5 тыс. км», - уточнил Берик Камалиев.