Рекомендуем отправлять сотрудников на удаленный формат работы – главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова порекомендовала работать в удаленном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рекомендуем по возможности работников отправлять на удаленный формат работы. Практика показала, что это возможно. Рабочий процесс от этого не страдает», - выразила уверенность Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга в Минздраве.

По ее словам, чем меньше будет социальных контактов, тем меньше будет риск заражения.

«30 мая мной принято новое постановление, в него внесены изменения. В первую очередь эти изменения касаются смягчения ограничительных мер, связанных с контактными лицами с больными. Мы сегодня разделяем контакты с больными на близкие контакты и потенциальные. Напомню, что к близким контактам относятся люди, которые проживают вместе с больным, люди, которые находились с ним в закрытом помещении более 15 минут на расстоянии меньше, чем 1,5 метра. И к этим лицам, мы изменили свои подходы с точки зрения их карантинизации», - дополнительно сообщила санврач.

Она пояснила, что если ранее контактные находилась на домашнем карантине или условиях стационара в течение 14 дней, то сегодня их после выявления будут тестировать, и при отрицательном результате, такие люди могут оставаться дома, и карантин для них определяется в течение 7 дней.

«После 7 дней мы проводим повторное тестирование. Если при повторном тестировании, мы получаем также отрицательный результат, то карантин для этих людей заканчивается, и они могут продолжать выходить на работу, все карантинные и изоляционные меры прекращаются. Если выявляется положительный результат, то, конечно, тогда к контактным лицам применяется тактика в зависимости от того, будут у них симптомы проявляться или нет. То есть тактика по отношению как к больным или тактика по отношению к бессимптомным вирусоносителям», - заключила А. Есмагамбетова.