РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:42, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Рекомендации при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны дал Минздрав РК

    мытье рук
    Фото: freepik.com

    Министерство здравоохранения РК распространило рекомендации при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны, передает агентство Kazinform.

    Минздрав рекомендует казахстанским туристам при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны (страны Африки, Азия, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан):

    • употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;

    •⁠ ⁠воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;

    •⁠ ⁠проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;

    •⁠ ⁠тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;

    •⁠ ⁠тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;

    •⁠ ⁠купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;

    •⁠ ⁠при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!

    Ранее сообщалось, что холеру выявили у пассажира самолета, прилетевшего из Дели в Алматы.

    Теги:
    Здравоохранение Холера Африка Пакистан Азия Индия Афганистан Общество Безопасность Минздрав РК
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!