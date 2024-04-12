Рекомендации при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны дал Минздрав РК

Министерство здравоохранения РК распространило рекомендации при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны, передает агентство Kazinform.

Минздрав рекомендует казахстанским туристам при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны (страны Африки, Азия, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан):

• употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду; •⁠ ⁠воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков; •⁠ ⁠проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением; •⁠ ⁠тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду; •⁠ ⁠тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной; •⁠ ⁠купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта; •⁠ ⁠при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!

Ранее сообщалось, что холеру выявили у пассажира самолета, прилетевшего из Дели в Алматы.