Рекомендации эксперта: как обезопасить себя от укуса клещей

Наступают солнечные теплые деньки и не за горами майские праздники. В эти дни всем хочется вырваться от городской суеты и отдохнуть на природе. Казахстанцыпо традиции организуют пикники и семейные выезды за город. Но не надо забывать и о мерах предосторожности, так как в это время просыпаются клещи, которые способны причинить серьезный вред здоровью человека. О том, как себя обезопасить от их укуса, читайте в материале агентства Kazinform.

Иксодовые клещи переносят более 20 опасных инфекционных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и т. д.

Для Казахстана наиболее актуальны из них конго-крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, клещевой энцефалит: на территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Шымкента имеются природные очаги Конго-Крымской геморрагической лихорадки.

На территории Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей имеются природные очаги туляремии.

На территории Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Северо-Казахстанской областей имеются природные очаги клещевого энцефалита.

Как правильно себя вести при укусе?

Заместитель генерального директора по эпидемиологии и развитию производства Национального научного центра особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева Галина Ковалева поделилась рекомендациями о том, как себя максимально обезопасить на природе и как себя вести, в случае если вас уже укусил этот паразит.

— Все инфекции относятся к категории особо опасных. Поскольку источником инфекции являются клещи, необходимо помнить, что весной повышается активность клещей. Клещи цепляются за ткань и начинают искать открытые участки тела. Они могут ползать на протяжении 1,5–2 часов перед тем, как найдут место для укуса. Нельзя давить клеща руками. Микроорганизмы, находящиеся в нем, могут попасть в кровь через микротрещины на коже, — отмечает Галина Ковалева.

По ее словам, для безопасного удаления клеща необходимо расположить пинцет или зажим перпендикулярно коже. Вращать его вместе с клещом вокруг оси — так он выйдет целиком и без повреждений. Вытащить клеща можно с помощью нитки. Нитку расположить как можно ближе к хоботку. Завязать узел. Осторожно, без резких движений подтягивать его вверх. После удаления клеща обработать место укуса спиртом, йодом или одеколоном. Положить клеща в банку и плотно закрыть емкость с плотно завинчивающейся крышкой, после необходимо отнести в лабораторию для проведения исследований.

Как правильно одеваться, если вы собираетесь на природу

Лучшая защита от укуса клещей — неспецифическая профилактика (правильная одежда, репелленты и борьба с клещами на садовых участках и пр.). Необходимо соблюдать меры индивидуальной профилактики при посещении лесных массивов:

— Вообще необходимо избегать посещения мест обитания клещей (лесные массивы с высокой травой, кустарником), особенно в мае–июле, не ходить по тропам под низкими зарослями, кустарникам, высокой траве. При посещении парковых зон, лесных массивов, загородных зон отдыха необходимо надевать одежду светлых тонов, с длинными рукавами и брюками, головной убор (прятать волосы) или специальные защитные костюмы. Использовать различные репелленты, отпугивающие насекомых (комаров, мошек, слепней) и клещей, применять строго по инструкции. Осматривать себя и детей, особенно участки самой тонкой кожи, куда предпочитает присасываться клещ, вернувшись из леса или парка, снять одежду. Внимательно осмотреть все тело, — советует Галина Ковалева.

Кроме того, эксперт отмечает, что необходимо и осматривать домашних животных после прогулок, не позволять им ложиться на постель. Ведь клещей домой могут принести собаки, кошки и любые другие животные.

Согласно статистическим данным, в целом по Казахстану ежегодно от 8 до 11 тысяч человек обращается в медицинские организации по поводу укусов клещей, а на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях — от 6 до 8 тысяч человек. Более 30% укушенных — дети до 14 лет.

В целом по Казахстану регистрируется более 20 видов иксодовых клещей, но из них от двух до трех имеют эпидемиологическое значение, то есть являются носителями клещевого энцефалита.