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    00:27, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Рекомендации для населения выпустил Минздрав РК

    Врачи
    Фото: freepik.com

    Минздрав РК в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны с целью профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний выпустил рекомендации, передает агентство Kazinform.

    Рекомендации населению:

    1. Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду;
    2. Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления;
    3. Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах, недоступных для грызунов и паводковой воды;
    4. Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета;
    5. Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами;
    6. При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и другие) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику.
    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Общество Безопасность Минздрав РК Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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