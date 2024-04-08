00:27, 08 Апрель 2024 | GMT +6
Рекомендации для населения выпустил Минздрав РК
Минздрав РК в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны с целью профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний выпустил рекомендации, передает агентство Kazinform.
Рекомендации населению:
- Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду;
- Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления;
- Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах, недоступных для грызунов и паводковой воды;
- Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета;
- Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами;
- При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и другие) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику.