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Рекомендации по защите от интернет-мошенников дали в МВД

14 Ноября 2022, 17:31
Рекомендации по защите от интернет-мошенников дали в МВД
14 Ноября 2022, 17:31

Рекомендации по защите от интернет-мошенников дали в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК напомнили, как защититься от интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве дали следующие рекомендации:

− ни в коем случае не следовать телефонным инструкциям «работников банков» или «правоохранительных органов» об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета или оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону.

− никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже тем, кто представляется сотрудниками банка, полиции.

− не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам.

Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев на брифинге уточнил, что без проверки нельзя производить предоплату либо нужно договориться об оплате после получения товара. Не нужно осуществлять переводы по сомнительным сделкам, стоит остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода.

«Для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и так далее. Не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками. Чаще стоит проверять свои счета через мобильные приложения», - обратился к казахстанцам Рустем Дюсетаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматриваются вопросы введения ответственности за передачу пластиковой карты, а также ужесточения ответственности операторов связи за пропуск несанкционированного трафика. С начала года в Казахстане зарегистрировано 17,5 тысяч преступлений, связанных с интернет-мошенничеством.


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