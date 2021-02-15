Рекомендации по защите от интернет-мошенничеств дали казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев о возможных интернет-мошенничествах и дали рекомендации, как защитить себя от киберпреступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее. Не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара. Не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода. Для установки приложений пользуйтесь только официальными источниками (App Store, Play Market). Не переходить по ссылкам, которые Вам направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах», - сказал в ходе еженедельного брифинга заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Он отметил, что для проведения оплаты нет необходимости использовать ссылки, достаточно знать 16-значный номер карты либо номер кошелька. При этом для осуществления перевода CVV-код, кодовое слово, ИИН и другие данные не нужны.

«Старайтесь регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками, чаще проверяйте движение денег на своих счетах», - предупредил К. Нурмагамбетов.

Ранее в ведомстве рассказали, какие виды интернет-мошенничеств совершаются чаще.