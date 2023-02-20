Рекомендации по решению конкретных проблем регионов сенаторы направили в Правительство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева прошло заседание Бюро Палаты, в ходе которого была утверждена повестка дня очередного заседания Сената, запланированного на 23 февраля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу заседания, председатель Палаты подвел итоги прошедших в пятницу Парламентских слушаний, посвященных вопросам регионального развития. Маулен Ашимбаев отметил, что озвученные сенаторами актуальные предложения, нацеленные на решение конкретных проблем направлены в Правительство страны в виде соответствующих рекомендаций. Поручение спикера Сената профильному комитету – взять на контроль исполнение указанных рекомендаций.

В ходе предстоящего заседания Палаты сенаторы рассмотрят Законы, ранее принятые Мажилисом Парламента и законопроект, поступивший на рассмотрение Сената из Правительства Республики Казахстан.

Так, целью Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» является совершенствование действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Закон «Об органах военной полиции» направлен на совершенствование деятельности этого ведомства. Нормами документа регулируются вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.

Сопутствующим Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны» в свою очередь, вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы, а также в восемь действующих Законов.

На период отсутствия депутатов Мажилиса, Сенат выполняет роль Парламента, а потому самостоятельно принимает и одобряет Законы. Таким образом, на предстоящем заседании депутаты рассмотрят законопроект, поступивший в Сенат из Правительства страны. Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» принимается в том числе для синхронизации Налогового кодекса с нормами Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Фото: senate.parlam.kz