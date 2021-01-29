Рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса утвердили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач РК Ерлан Киясов утвердил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса населения страны, передает МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения постановляю: 1. Утвердить методические рекомендации «Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 2. Утвердить Регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике коронавирусной инфекции (СOVID-19) согласно приложению 2 к настоящему постановлению», - говорится в постановлении главного государственного санврача РК.

Как отмечается в документе, руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент необходимо обеспечить направление Методических рекомендаций и Регламента для руководства в работе в организации здравоохранения, ответственные за проведение вакцинации против коронавирусной инфекции; проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, в первую очередь вакцинировать от КВИ будут людей, имеющих высокий риск заражения.

Это (по приоритетности):

- медицинские работники, в первую очередь персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приемных покоев организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы;

- педагоги;

- участковые полицейские;

- студенты;

- персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений;

- сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны Республики Казахстан;

- контингент Управления делами Президента РК, государственные служащие, граждане Республики Казахстан, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд;

- лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы).

Не подлежат вакцинации имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам; люди с острой и бессимптомной формой КВИ.

Тех, кто контактировал с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, будут прививать после завершения срока карантина.

Временными противопоказаниями для вакцинации являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

При острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации состояния здоровья.

Согласно постановлению, перед вакцинацией не будет проводиться скрининг на наличие антител против КВИ (ИФА и ПЦР-исследование).

Тех, кто переболел любой формой коронавируса, рекомендуется прививать через 6 месяцев после выздоровления, с учетом оценки состояния перед вакцинацией.

Вакцинация населения будет проводиться в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций, а спецконтингент будут прививать по месту службы соответствующего ведомства.

В отдельных случаях (низкая численность населения, отсутствие стационарного прививочного кабинета, отсутствие холодильного оборудования с низким температурным режимом) для проведения вакцинации будут организовывать передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады.

Прививочная бригада будет формироваться в каждом прививочном пункте с учетом ежедневной нагрузки на одну бригаду - не более 60 прививок (выездная или передвижная - не более 40 прививок).

При этом, в состав одной прививочной бригады должны входить: врач - 1, прививочная медсестра - 1 и при необходимости регистратор - 1. В сельской местности допускается организация прививочной бригады в составе: фельдшер (при отсутствии врача) - 1, прививочная медсестра - 1, при необходимости регистратор - 1.

Отмечается, что будет составлен список людей, подлежащих вакцинации.

Людей будут приглашать на прививку заранее.

Будут организованны временные интервалы и дистанцирование в кабинетах, с учетом расхода 1 флакона вакцины на 5 человек;

К вакцинированию допустят людей, не имеющих противопоказаний к профилактической прививке. Перед прививкой врач проведет обязательный осмотр с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае, если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается.

Вакцинированные пациенты должны будут находиться в хорошо проветриваемом помещении в течение 30 минут после прививки.

В постановлении рекомендуется выдавать привитым людям специальный маркировочный бейдж с обозначением «Проведена вакцинация против КВИ; Период медицинского наблюдения в течение 30 минут!» и памятку по вакцинации против КВИ.

Процесс вакцинации будут регистрировать в учетных формах (отдельный журнал учета профилактических прививок против КВИ, карта профилактических прививок, медицинская карта амбулаторного пациента, раздел вакцинации медицинской информационной системы) с указанием даты проведения вакцинации, вида прививок (компонент I или II), предприятия-производства препарата, номера серии, реакции на вакцину.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.