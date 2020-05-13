Рекомендации по поэтапному открытию границ внутри Шенгена представила Еврокомиссия

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, призванных помочь странам ЕС постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев ограничений из-за коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере того, как государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободное передвижение должны быть заменены более целенаправленными мерами», - отмечается в распространенном Европейской комиссией коммюнике в среду.

Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между странами и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. Вся информация о пограничных контролях на внутренних границах стран ЕС размещена на сайте Европейской комиссии.

Свои внешние границы государства ЕС откроют только на втором этапе. При принятии такого решения будут учитываться вероятность распространения коронавируса за пределы европейского сообщества и опасность его повторного завоза.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила продлить на 30 дней до 15 июня ограничения на «необязательные поездки» в Шенгенскую зону.

Кроме того, регулятор устанавливает общие критерии для безопасного и постепенного восстановления туристической деятельности, чтобы люди возобновили путешествия. Будут разработаны санитарные протоколы для гостиниц, пассажирских перевозчиков, заведений общественного питания, пляжей и других мест отдыха на открытом воздухе.