Рекомендации по перевозке вакцин от COVID-19 для авиакомпаний разработаны в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная администрация Казахстана разработала рекомендации по перевозке вакцин от COVID-19 для авиакомпаний и аэропортов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

«По предложению Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Авиационной администрацией Казахстана разработаны рекомендации по перевозке вакцин от COVID -19 с использованием сухого льда. Все авиагрузы, в том числе партии вакцин от COVID-19, предназначенные для перевозки воздушным транспортом, подлежат обязательному досмотру перед загрузкой их на борт воздушного судна, досматриваются современными техническими средствами досмотра, основанными на алгоритме, которые подходят к категориям и характеру груза», - говорится в сообщении комитета.

Грузовые отправления, в том числе партии вакцин от COVID-19, производящие повышенную плотность или сложные рентгеновские изображения, в процессе досмотра подвергаются дополнительному методу досмотра с применением оборудования для обнаружения следов взрывчатых веществ.

«Руководители аэропортов (аэродромов), руководители служб авиационной безопасности и авиакомпаний обеспечивают контроль процедур по защите партий вакцин от COVID-19 от несанкционированного вмешательства. Партии вакцин от COVID-19, перевозимые в качестве авиагруза, обрабатываются и хранятся в защищенных помещениях для предотвращения вложений в них других посторонних предметов. Контейнеры, используемые для перевозки грузов и вакцин от COVID-19 в качестве грузов на воздушном судне, хранятся в безопасных условиях на объектах обработки и досмотра грузов и почтовых отправлений, в пределах охраняемой зоны ограниченного доступа в контролируемой зоне аэропорта.

В грузовом отсеке воздушного судна перевозятся только те партии вакцин от COVID-19, которые были в индивидуальном порядке идентифицированы как сопровождаемые или несопровождаемые, досмотрены в соответствии с установленными требованиями и приняты к перевозке на данном рейсе авиаперевозчиком», - дополнили в ведомстве.

Перевозка вакцин должна соответствовать положениям Технической инструкции, в которых вакцины от COVID-19 классифицируются как опасные грузы.

«В целях содействия безопасному, надежному и эффективному распространению вакцин от COVID-19 посредством их перевозок в качестве авиагруза рекомендуется применять настоящие Рекомендации. С рекомендациями можно ознакомиться на сайте Авиационной администрации Казахстана в разделе COVID», - резюмировали в Комитете гражданской авиации.