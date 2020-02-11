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Рекомендации по очистке от снега в Нур-Султане дали в МВД

11 Февраля 2020 12:35
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Рекомендации по очистке от снега в Нур-Султане дали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин дал свои рекомендации по очистке от обильного количества снега в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Позавчера погода показала, что многие районы Нур-Султана уже были подтоплены в результате незначительного выпадения осадков в виде дождя и повышения температурного фона. Поэтому сейчас акимату Нур-Султана необходимо усиленно работать по вывозу снегозапасов за пределы», - сказал Юрий Ильин журналистам в кулуарах заседания комитета в Мажилисе.

По его словам, помимо вывоза снега, местными исполнительными органами осуществляются работы по дренажной системе и ливневым канализациям, которые позволили своевременно осушать улицы.

«Я не могу оценивать работу дренажной системы, потому что это работа акимата. Прежде всего, аким должен дать свою оценку службам. Время покажет. Акимат реализует свои программы. Я говорю о том, что пока недостаточно эффективно вывозится снег с территории города Нур-Султана. Этому есть объективные причины: так как выпало большое количество осадков и не успевают, техника и люди устают. И есть субъективные причины касательно неправильно налаженной работы коммунальных служб на определенных участках», - отметил заместитель министра.

Он напомнил, что в этом году осадков в Нур-Султане выпало в три раза больше по сравнению с 2019 годом.

«Сейчас, прежде всего, необходимо с объектами массового пребывания людей и частного домовладения проводить работы по очистке кровель зданий. Жителям частного сектора необходимо производить самостоятельную очистку своих дворовых территорий. Очисткой прилегающей территории должны заниматься коммунальные службы», - отметил Юрий Ильин.


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Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Погода, МВД РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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