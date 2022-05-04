4 Мая 2022 11:17

Рекомендации по качественному перепроектированию 110 бизнес-процессов выработаны в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступивший с докладом министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что основная идеология законопроекта базируется на трех концептуальных подходах. Это цифровая трансформация государственного управления, институционализация системы управления данными, обеспечение равнозначности и расширение сферы применения электронных документов.

«Законопроектом предусмотрен пакет поправок по полноценному запуску цифровой трансформации государственного управления. Это закрепление цифровой трансформации в качестве приоритета в деятельности госаппарата и внедрение инструментов реинжиниринга бизнес-процессов, определение статуса уполномоченного органа в сфере информатизации и его подведомственной организации. Преимущества инструментов цифровой трансформации заключаются в том, что они позволяют устранить системные причины и условия, способствующие бюрократическим проволочкам. Это громоздкие, запутанные и недостаточно прозрачные процедуры. Проведение их реинжиниринга позволит выявить и устранить скрытые барьеры, а также оптимизировать затраты, то есть, выстроить максимально эффективный бизнес-процесс с минимальными кадровыми и финансовыми издержками», – сказал Б. Мусин.

Докладчик отметил, что в перспективе цифровая трансформация госуправления породит мультипликативный социально-экономический эффект в виде развития конкуренции, исключения коррупционного бремени, сокращения расходов и времени на получение гражданами и бизнесом госуслуг. Для этого сформирована необходимая институциональная и экспертная база. При министерстве в рамках Офиса Цифрового Правительства запущен Центр цифровой трансформации, на базе которого выработаны рекомендации по качественному перепроектированию в пилотном режиме порядка 110 бизнес-процессов. Такая работа будет проведена по всем функциям государственных органов.

Министр пояснил, что цифровая трансформация предполагает и качественное изменение процесса принятия управленческих решений, которые должны быть основаны на достоверных, полных и актуальных данных. Поэтому законопроектом предусмотрен комплекс поправок по упорядочению работы с данными. Это введение уполномоченного органа в сфере управления данными, а также определение его статуса, что позволит обеспечить реализацию единой государственной политики и качественно улучшить межведомственное взаимодействие. Предлагается также упростить доступ государственных органов к данным государственных информационных ресурсов при оказании услуг либо осуществлении возложенных функций. Будут установлены единые требования к управлению данными. Законопроектом предлагается признать информационные системы, осуществляющие сбор, обработку и хранение персональных данных, критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры и повысить требования к их защищенности.