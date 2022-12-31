Рекомендации перед новогодним столом дали в Минздраве РК

31 Декабря 2022, 16:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый год традиционно сопровождается изобильным праздничным застольем. Чтобы не омрачать праздник плохим самочувствием или вызовом скорой помощи и госпитализацией, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«В предвкушении праздничных дней многие стремятся приготовить побольше еды, которой хватило бы на несколько дней вперед, забывая, что такая практичность может пагубно отразиться на здоровье.

Чаще всего именно на третьи сутки после праздничных застолий количество пищевых отравлений резко возрастает, причиной чему становятся остатки праздничных блюд, которые перед этим простояли в холодильнике более двух суток», - отметили в Минздраве.

Как правило, самыми серьезными провокаторами пищевого отравления становятся мясные и рыбные блюда, а также заправленные майонезом салаты, поскольку они относятся к группе скоропортящихся продуктов.

Сюда же входят и десерты — торты со взбитым сливочным или сметанным кремом. Эта среда является идеальной для быстрого размножения болезнетворных бактерий.

Хранение таких продуктов в холодильнике, особенно готовых, заправленных майонезом салатов, не должно превышать 24 часа. Если салаты хранятся без заправки, то срок их хранения в холодильнике может быть продлен до двух суток.

Однако это не относится к салатам с добавлением мяса, яиц и колбасы, поскольку даже без заправки их лучше хранить в холодильнике не больше суток.

«Если при приготовлении пищи используется фарш или мясные полуфабрикаты, то такие блюда должны подвергнуться достаточной термической обработке.

Котлеты или мясные рулеты должны быть хорошо прожаренными, поскольку в противном случае они могут стать источником заражения болезнетворными бактериями или вирусами.

Важно соблюдать режим хранения продуктов: не держать на столе продукты больше 3 часов, все скоропортящиеся продукты убирать в холодильник. При этом употреблять продукты в предписанные сроки хранения: холодец может храниться в холодильнике всего 12 часов, приготовленное мясо — до 48 часов и т. д.

Если скоропортящиеся продукты хранятся в магазинах в охлаждаемых витринах со встроенными термометрами, то лучше убедиться, что температура хранения соответствует норме.

Не следует чрезмерно перегружать желудок едой, даже если хочется съесть все приготовленные запасы в холодильнике. Особенно для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ и тем, кому показан

В целях предупреждения пищевых отравлений рекомендуется не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли. Не употреблять продукты с истекшим сроком годности. Соблюдать правил личной гигиены. Есть свежую, только приготовленную пищу

Не злоупотреблять алкоголем, пить больше воды

Фото: belta.by