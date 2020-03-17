Рекомендации МОН РК: образовательные ресурсы для школьников и студентов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рекомендации об образовательных ресурсах, которыми могут воспользоваться школьники и студенты на период каникул и карантина, дало Министерство образования и науки РК в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».
В период каникул и в условиях карантина Вам пригодятся нижеприведенные образовательные ресурсы:
ДЛЯ ВСЕХ:
1. «Coursera» — проект в сфере массового онлайн-образования. Стоит отметить, что компания обратилась в Министерство образования и науки РК с предложением открыть бесплатный доступ к информации.
2. Академия Хана — некоммерческая образовательная организация.
Для школьников также открыт бесплатный доступ к ресурсу.
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
1. «Bilim media Group». Огромная база с образовательным контентом, в которой более 40 тыс. материалов. Казахстанской компанией все ресурсы открыты бесплатно.
2. «Daryn Online». Молодые ребята с хорошим образовательным ресурсом обнулили свои тарифы. Весь контент соответствует ГОСО.
3. Платформа Opiq. Интерактивный ресурс содержит школьные учебники. Большая часть учебников издательства «Алматыкітап баспасы». Ожидаем, что к данному эстонскому проекту подключатся и другие издательства.
4. Виртуальный тренажер для подготовки к ЕНТ iTest.
5. Образовательной портал для школьников и студентов.
6. NIS Play
http://play.nis.edu.kz/application/registration
7. Академия STEM. Стоит отметить, что казахстанские ребята хорошо справляются с популяризацией STEM образования.
https://stem-academia.com/en/main-page/
8. Программа начальной школы iMektep.
9. Платформа для изучения STEM.
ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ:
1. Atameken Academy - отличный проект. Контент необъемный, но полезный и удобный в применении.
https://atameken.co/ru/courses
ДЛЯ ВУЗОВ:
1. Moodle - система управления курсами, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Приятно, что наши высшие учебные заведения пользуются данным ресурсом.
2. Республиканская межвузовская электронная библиотека
3. QAZAQSTAN TARIHY
4. «Вся элементарная математика»
5. Blended learning
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