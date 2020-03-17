Рекомендации МОН РК: образовательные ресурсы для школьников и студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рекомендации об образовательных ресурсах, которыми могут воспользоваться школьники и студенты на период каникул и карантина, дало Министерство образования и науки РК в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

В период каникул и в условиях карантина Вам пригодятся нижеприведенные образовательные ресурсы:

ДЛЯ ВСЕХ:

1. «Coursera» — проект в сфере массового онлайн-образования. Стоит отметить, что компания обратилась в Министерство образования и науки РК с предложением открыть бесплатный доступ к информации.

https://www.coursera.org/





2. Академия Хана — некоммерческая образовательная организация.

Для школьников также открыт бесплатный доступ к ресурсу.

https://ru.khanacademy.org/





ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

1. «Bilim media Group». Огромная база с образовательным контентом, в которой более 40 тыс. материалов. Казахстанской компанией все ресурсы открыты бесплатно.

https://bilimland.kz





2. «Daryn Online». Молодые ребята с хорошим образовательным ресурсом обнулили свои тарифы. Весь контент соответствует ГОСО.

https://daryn.online





3. Платформа Opiq. Интерактивный ресурс содержит школьные учебники. Большая часть учебников издательства «Алматыкітап баспасы». Ожидаем, что к данному эстонскому проекту подключатся и другие издательства.

www.opiq.kz





4. Виртуальный тренажер для подготовки к ЕНТ iTest.

www.itest.kz





5. Образовательной портал для школьников и студентов.

https://100ballov.kz/





6. NIS Play

http://play.nis.edu.kz/application/registration





7. Академия STEM. Стоит отметить, что казахстанские ребята хорошо справляются с популяризацией STEM образования.

https://stem-academia.com/en/main-page/





8. Программа начальной школы iMektep.

www.imektep.kz





9. Платформа для изучения STEM.

http://makeathon.kazneuro.kz/





ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ:

1. Atameken Academy - отличный проект. Контент необъемный, но полезный и удобный в применении.

https://atameken.co/ru/courses





ДЛЯ ВУЗОВ:

1. Moodle - система управления курсами, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Приятно, что наши высшие учебные заведения пользуются данным ресурсом.

https://moodle.enu.kz/





2. Республиканская межвузовская электронная библиотека

http://www.rmeb.kz





3. QAZAQSTAN TARIHY

https://e-history.kz/ru/scorm





4. «Вся элементарная математика»

http://www.bymath.net/





5. Blended learning

https://blendedlearning.pro/