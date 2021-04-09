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    12:12, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Рекомендации для планирующих держать пост озвучили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева озвучила рекомендации для тех, кто собирается держать пост в священном месяце Рамазан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мусульман волнует главный вопрос: как в условиях риска распространения коронавируса правильно соблюсти пост и при этом не оказаться ослабленным и уязвимым перед вирусом. Позвольте еще раз напомнить о том, что коронавирусная инфекция – очень коварная заболеваемость, которая на сегодняшний день все еще представляет большую угрозу. Ни для кого не секрет, что 30 дней поста – непростая задача для организма, которая и без коронавирусной инфекции ослабляет иммунную систему. Мы знаем, что многие хотят соблюсти этот пост, несмотря на то, что у них имеются хронические заболевания, проблемы с щитовидной железой и многие другие сопутствующие заболевания. Но прежде чем, соблюсти пост во время Рамазана, необходимо обратиться к участковому врачу и обязательно проинструктироваться и получить рекомендации: стоит ли в этом году соблюдать вам пост», - сказала Жанна Пралиева на онлайн-брифинге.

    Она отметила, что стресс немаловажно влияет на иммунитет, поэтому не нужно переживать.

    «Для этого продолжаем вам рекомендовать соблюдать все меры предосторожности, носить постоянно маски, не ходить в места массового скопления, соблюдать дистанцию», - добавила Жанна Пралиева.

    Ранее заместитель главного государственного санитарного врача столицы сообщила, что показатель заболеваемости коронавирусом в городе вырос на 12 %.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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