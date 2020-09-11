Рекомендации для мужчин по осознанному отцовству и супружеству презентованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) разработал рекомендации для мужчин, о том, как быть осознанным мужем и отцом. Рекомендации презентуются в День семьи, который ежегодно отмечается в Казахстане во второе воскресенье сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацкомисии.

Программа действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) 1994 года призвала правительства «содействовать гендерному равенству во всех сферах жизни, включая семью и общественную жизнь, а также поощрять мужчин и содействовать тому, чтобы они брали на себя ответственность за свое сексуальное и репродуктивное поведение, социальные и семейные роли».

МКНР и ряд других международных инструментов наделяют государства полномочиями по разработке программ и политики, изменяющих гендерные аспекты, которые включают вовлечение мужчин и мальчиков в контекст семьи, репродуктивного здоровья, борьбы с насилием и ответственного отношения к здоровью.

Рекомендации рассчитаны на широкий круг читателей, включая будущих и настоящих мужей и отцов. Материал поможет мужчинам осознанно подойти к отцовству, раскрыть для себя отцовство как область новых возможностей. Рекомендации позволят повысить осведомленность о том, как поддержать репродуктивное здоровье супруги, включая роль мужчин в планировании семьи, обеспечении поддержки во время беременности и родов, продвижении гендерного равенства и противодействии гендерному насилию.

Пандемия COVID-19 принесла людям дополнительные трудности и обострила отношения в семье.

«Когда отцы более активно участвуют в жизни своих сыновей и дочерей, дети чаще достигают положительных результатов. Они имеют более крепкое физическое и психическое здоровье, высокую успеваемость, развитые когнитивные и социальные навыки, высокую самооценку. У них становится меньше поведенческих проблем. Концепцией семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года предусмотрено проведение ряда мероприятий по усилению института осознанного отцовства», - подчеркнула Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова.

Одна из стратегий профилактики насилия — обучение мужчин по гендерным вопросам для демонстрации преимуществ активного и вовлечённого участия партнёров в заботу о семье. Именно поэтому в книге отведена большая роль культуре позитивного воспитания и активного отцовства, а также профилактики насилия.

«Эта книга не только исследует исторические и культурные аспекты отцовства, но также затрагивает такие вопросы, как управление гневом, преодоление стресса, создание гармонии в семье, сознательный подход к отцовству, а также правовое регулирование родительских отношений», - отметила Представитель ЮНФПА в Казахстане Джулия Валезе.

Напомним, что рекомендации разработаны по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане (ЮНФПА) и национальных экспертов.

Кроме этого, в День семьи - 13 сентября - будет презентована композиция, посвященная отцам «Әкетай, Әкешім» с участием казахстанских звездных пап. Проект реализован автором идей и продюсером Алиханом Мусатаевым в партнерстве с группой «101» и Фондом ООН в области народонаселения.



