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Рекомендации для экономического роста озвучил Асет Иргалиев

10 Ноября 2021 12:12
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Рекомендации для экономического роста озвучил Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил рекомендации для госорганов в части обеспечения экономического роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил министр на заседании Правительства, центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах:

1. Обеспечение запланированных объемов реализации в агропромышленном комплексе и своевременного завершения сезона в строительной отрасли.

2. Контроль над эффективной реализацией мероприятий Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

3. Вакцинация и ревакцинация населения, своевременное оказание мер государственной поддержки предпринимательства.

4. Динамичный мониторинг по создаваемым рабочим местам в рамках мер государственной поддержки, увеличение доли постоянной занятости.

5. Сохранение высоких темпов производства в реальном секторе и активное стимулирование вывода продукции на экспорт.

«Реализация вышеприведенных мер позволит ускорить экономический рост в стране», - выразил уверенность А. Иргалиев.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Другие государственные органы   #Миннацэкономики   #Асет Иргалиев  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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