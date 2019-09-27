Рекламу вина и пива в СМИ планируют разрешить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют разрешить рекламу вина и пива в СМИ. Об этом сообщила директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и общественного развития РК Бахнияз Карашина на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках законопроекта предполагается введение 5 ключевых норм. Первое – налоговые льготы для отечественных печатных СМИ. Второе – формирование единой системы государственной информационной политики. Третье – снятие запрета на рекламу товарного знака или названия пива и вина в отечественных СМИ, а также установление компетенции уполномоченного органа на определение языка вещания для телерадиоканала с государственным участием. И последнее – это совершенствование законодательства о доступе к информации», – сказала Б. Карашина, представляя законодательные поправки, разработанные Министерством.

В отношении налоговых льгот для печатных СМИ Б. Карашина пояснила, что предусмотрено введение налога на добавленную стоимость по нулевой ставке для газет и журналов с 2021 года сроком на 10 лет. Эта льгота будет предоставляться с обязательным условием наличия онлайн-версии печатного издания.

Б. Карашина сообщила, что поправки в Закон «О средствах массовой информации» предусматривают выведение регионального госинформзаказа из системы государственных закупок, формирование единых правил и методики размещения государственного информационного заказа на республиканском и региональном уровнях.

Также законопроектом предлагается снять запрет на рекламу товарного знака и наименования пива и вина, произведенного на территории Казахстана. Это связано с тем, что в сети Интернет и на зарубежных кабельных телеканалах такая реклама размещается, а казахстанские СМИ лишаются этого источника дохода. Реклама этих напитков в печатных СМИ не должна размещаться на первых и последних полосах газет и на обложках журналов. Для телеканалов такая реклама будет разрешена с 22 часов до 6 часов. Реклама будет сопровождаться обязательным предупреждением о вреде злоупотребления алкоголем, и после рекламных роликов будут показываться ролики по формированию здорового образа жизни.

По словам Б. Карашиной, в Закон «О доступе к информации» предусмотрено внести поправки, определяющие статус и полномочия уполномоченного органа в области доступа к информации, а также ввести ряд новых понятий, таких как «слышащее государство», «интернет-портал открытого диалога», «общественный интерес». Вводится также новая категория обладателей информации, которыми являются субъекты предпринимательства, их объединения, саморегулируемые и неправительственные организации, осуществляющие государственные функции. Также вводятся ограничения перечня информации, размещаемой на интернет-ресурсах, в зависимости от обладателя информации. Кроме того, предлагаются поправки, связанные с доступом к информации лиц с ограниченными возможностями.