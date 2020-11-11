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Рекламу товарного знака отечественных алкогольных напитков могут разрешить в Казахстане

11 Ноября 2020 12:33
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Рекламу товарного знака отечественных алкогольных напитков могут разрешить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рекламу товарного знака отечественной продукции вина и пива могут разрешить в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом соблюдения баланса интересов масс-медиа, предпринимателей, общества и государства, предлагается снять запрет на рекламу товарного знака и названия отечественного пива и вина. Это в свою очередь будет способствовать увеличению доли отечественной продукции на рынке», - сказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, представляя законопроект по вопросам информации в Мажилисе.

Напомним, ранее депутаты Мажилиса одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».


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#СМИ   #Мажилис  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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