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Рекламу товарного знака отечественных алкогольных напитков могут разрешить в Казахстане
11 Ноября 2020 12:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рекламу товарного знака отечественной продукции вина и пива могут разрешить в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«С учетом соблюдения баланса интересов масс-медиа, предпринимателей, общества и государства, предлагается снять запрет на рекламу товарного знака и названия отечественного пива и вина. Это в свою очередь будет способствовать увеличению доли отечественной продукции на рынке», - сказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, представляя законопроект по вопросам информации в Мажилисе.
Напомним, ранее депутаты Мажилиса одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».
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