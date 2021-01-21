Рекламу наркотиков на стенах зданий уничтожили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города совместно с Молодежным ресурсным центром и руководителем благотворительного фонда «Харекет» по г.Шымкент Сериком Дарбышевым организовали мероприятие, направленное на профилактику наркомании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В ходе мероприятия были уничтожены 48 графических записей, рекламируюших наркотические средства, на стенах зданий по улице Л.Толстого в Енбекшинском районе.

Совместные мероприятия в этом направлении будут продолжены.