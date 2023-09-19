Рекламная вывеска стала причиной судебного разбирательства в Павлодаре

Предприниматель установил ее на уровне второго этажа, напротив окон чужой квартиры. Вывеска закрыла людям свет. Собственница квадратных метров решила добиваться справедливости через суд, передает МИА «Казинформ».

Павлодарка живет на втором этаже, на первом - частник арендует помещение под бизнес. Сейчас там разместились парикмахерская и швейный цех. Над входом арендатор установил вывеску. Женщине, живущей этажом выше, это не понравилось.

Из-за вывески в квартиру не попадал солнечный свет, и она закрыла обзор. В качестве доказательств собственница квартиры предоставила фотографии. Свои требования в суде женщина мотивировала не только тем, что вывеска портит вид из окна и лишает ее солнечного света. Она заявила, что с крыши над крыльцом в ее квартиру могут проникнуть посторонние, а за вывеской скапливается мусор, который однажды может однажды стать причиной пожара.

Первый суд женщина проиграла, но подала аппеляцию и доказала свою правоту. Вывеску предприниматель установил за пределами арендуемой площади - на уровне второго этажа, то есть выше, чем имел право.

«Коллегия пришла к выводу о том, что действия ответчиков по установке спорной вывески представляют собой злоупотребление правом, поскольку в данном случае вывеска не может быть неограниченного размера и не должна причинять дискомфорт третьим лицам», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Решение суда первой инстанции было отменено, ответчика обязали демонтировать вывеску. Постановление вступило в законную силу.