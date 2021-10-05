Реклама наркосайтов: 16 уголовных дел по Нур-Султану возбуждено с начала 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по выявлению фактов распространения синтетических видов наркотиков через Интернет и их незаконной рекламы рассказали на брифинге в столичном департаменте полиции. В частности, с начала года возбуждено 16 уголовных дел по рекламе наркосайтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день незаконный оборот наркотиков осуществляется преимущественно с использованием сети Интернет и ориентирован на сбыт в молодежной среде. Этому способствует реклама и пропаганда наркотиков на различных сайтах, блогах и форумах. Наркодельцы с целью увеличения числа наркопотребителей все активнее используют сеть Интернет, что позволяет им не только применять меры конспирации, но и расширять поиск продавцов и покупателей, организовывать так называемый региональный маркетинг нелегальных наркотиков. Большая часть указанных сайтов зарегистрирована на зарубежных доменах, что не позволяет в полной мере пресекать их работу и привлекать к ответственности организаторов наркобизнеса», - рассказал на брифинге начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Нур-Султан Олжас Жарылгапов.

В целях выявления и привлечения к ответственности виновных лиц , сотрудниками столичного Управления по противодействию наркопреступности совместно с Управлением Местной полицейской службы при участии прокуратуры на постоянной основе на базах акиматов районов осуществляются встречи с населением, руководителями КСК и коммунальными службами по рассмотрению вопросов взаимодействия общественности и ОВД, по сбору и отработке информации о лицах, причастных к распространению граффити рисунков, объявлений, рекламы сайтов по продаже синтетических психоактивных веществ, а также лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

«С начала текущего года по статье 299-1 УК РК (реклама наркосайтов) возбуждено 16 уголовных дел. От жителей столицы поступило 67 обращений о граффити рисунках, с рекламой интернет магазинов по продаже наркотиков (все удалены), 18 адресов сайтов направлены для блокирования (телеграмм каналы). Деяния данных лиц подпадают под уголовную ответственность по статье 299-1 ч.2 п.4 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов» и предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет», - отметил Олжас Жарылгапов.

В полиции также призывают сообщать на анонимные телефоны доверия Управления по противодействию наркопреступности о фактах хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а также о лицах, к этому причастных. В дневное время можно обратиться по номеру: 71 63 93, круглосуточно 32 22 22 или 102. Анонимность и конфиденциальность гарантирована.