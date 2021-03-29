Реклама лекарств и медизделий должна способствовать их рациональному применению – НЦЭЛС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реклама лекарств и медизделий должна способствовать их рациональному применению. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, передает МИА «Казинформ».

Реклама лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения должна содержать полные и только достоверные сведения, способствующие рациональному применению рекламируемых товаров. Это утверждено обновленным приказом Министерства здравоохранения РК о правилах осуществления рекламы лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, реклама не должна преувеличивать фармакологические свойства и терапевтические показания препарата и область применения для медизделий, вводя потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием. Исключаются любые сравнения с другими лекарствами и медизделиями.

«Оценка рекламных материалов на предмет их соответствия законодательству проводится Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС). Документы для проверки предоставляются в Центр обслуживания заявителей НЦЭЛС. При этом, реклама лекарств должна содержать не только торговое наименование, международное непатентованное название или сведения об активных компонентах в составе, но и основные показания к применению и противопоказания, побочные действия, способ применения и дозы, условия отпуска, указания в отношении применения детьми, беременными женщинами, а также в период кормления грудью. Также обязательно указывается номер и дата выдачи регистрационного удостоверения, дата истечения срока регистрации, название, адрес производителя или торгового представителя в Казахстане», - пояснили в пресс-службе Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

В рекламе медицинских изделий, помимо торгового наименования, также указываются основные показания к применению, побочные действия и противопоказания при их наличии, название и адрес производителя или представителя в Казахстане, номер и дата выдачи регистрационного удостоверения и дата истечения срока регистрации. Обязателен текст «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья».

Срок проверки документов после их сдачи в экспертную организацию составляет 10 рабочих дней.

В случае, если экспертная организация выявляет несоответствия требованиям правил осуществления рекламы, заявителю направляется письмо, где указываются выявленные замечания для устранения. Если ответа на письмо не последовало или требуемые корректировки не внесены, в выдаче заключения отказывается.

Ежегодно Национальный центр экспертизы лекарственных средств выдаёт более 650 заключений по итогам оценки рекламных материалов.