Реклама и маркетинг снова на пике спроса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После «коронакризисного» спада объём услуг в секторе подскочил сразу в полтора раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

За январь–июнь 2021 года объём услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка составил 153,8 млрд тенге — на 62% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (реальный рост — 55,2%).

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года объём услуг, напротив, ожидаемо уходил в минус — на 11,7%, до 95 млрд тенге.

В региональном разрезе большая часть услуг пришлась на Алматы: 127,3 млрд тенге, против 72,3 млрд тенге годом ранее, рост сразу на 76,1% за год. Это сразу 82,8% от всех услуг по стране.

На второй строчке расположилась столица: 15 млрд тенге — на 24,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. ТОП-3 регионов замкнул Шымкент: 1,6 млрд тенге, минус 0,3%.

Меньше всего услуг в секторе оказали в Туркестанской области: всего на 109,8 млн тенге, рост за год — на 19,7%.

Почти весь объём услуг в секторе — 92,3%, или 142 млрд тенге, сразу на 85,3% больше, чем годом ранее — пришёлся на деятельность рекламных агентств.

Ещё 8,2 млрд тенге (минус 45% за год) пришлось на услуги, оказанные в области исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения. 3,6 млрд тенге составили услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации (плюс 6,1%).

Фото: Ranking.kz







