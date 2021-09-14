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    13:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Реклама и маркетинг снова на пике спроса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После «коронакризисного» спада объём услуг в секторе подскочил сразу в полтора раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

    За январь–июнь 2021 года объём услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка составил 153,8 млрд тенге — на 62% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (реальный рост — 55,2%).

    Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года объём услуг, напротив, ожидаемо уходил в минус — на 11,7%, до 95 млрд тенге.

    В региональном разрезе большая часть услуг пришлась на Алматы: 127,3 млрд тенге, против 72,3 млрд тенге годом ранее, рост сразу на 76,1% за год. Это сразу 82,8% от всех услуг по стране.

    На второй строчке расположилась столица: 15 млрд тенге — на 24,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. ТОП-3 регионов замкнул Шымкент: 1,6 млрд тенге, минус 0,3%.

    Меньше всего услуг в секторе оказали в Туркестанской области: всего на 109,8 млн тенге, рост за год — на 19,7%.

    Почти весь объём услуг в секторе — 92,3%, или 142 млрд тенге, сразу на 85,3% больше, чем годом ранее — пришёлся на деятельность рекламных агентств.

    Ещё 8,2 млрд тенге (минус 45% за год) пришлось на услуги, оказанные в области исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения. 3,6 млрд тенге составили услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации (плюс 6,1%).

    Фото: Ranking.kz




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